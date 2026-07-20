رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين العاديين

قال أندي بيرنهام، رئيس وزراء بريطانيا الجديد بعد قبوله لدعوة الملك تشارلز الرسمية لتشكيل الحكومة إن تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين العاديين سيكون على رأس أولوياته لكنه لن يقوم بأي إجراءات تنطوي على مخاطر اقتصادية.

وأضاف بيرنهام في أول مؤتمر صحفي له بمقر رئيس الوزراء 10 داونينج ستريت إنه سيتخذ إجرءات اقتصادية "سيشعر الناس بتأثيرها بسرعة كبيرة" على جيوبهم، وأن هذه الإجراءات "لن ترفع كل الضغوط عنهم لكنها ستظهر الاتجاه الذي تمضي فيه الأمور وأننا جادون في مساعدتهم".

وقال رئيس الوزراء الجديد إنه سيكشف المزيد من تفاصيل الإجراءات غدا.

وأشار إلى أنه في كل وظائفه السابقة كان ينهج نهجا حذرا للغاية بشأن الاقتصاد، وسيستمر كذلك كرئيس للوزراء، مضيفا أنه سيتم تحديد خطط تمويل الإجراءات الحكومية في الميزانية بصورة واضحة.