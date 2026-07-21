 الصين تتقدم باحتجاج لدى الفلبين على خلفية وقوع اشتباك بحري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تتقدم باحتجاج لدى الفلبين على خلفية وقوع اشتباك بحري

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 9:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2026 - 9:06 ص

استدعت الصين السفير الفلبيني اليوم الثلاثاء، وتقدمت باحتجاج رسمي بسبب ما وصفته" بالعمل الاستفزازي والهجوم المتعمد" على أفراد بخفر السواحل الصيني في منطقة سكند توماس شوال، التي تعرف باسم ريناي جياو في الصين، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم نشر الفلبينيين لقاربين مطاطين للاصطدم بصورة خطيرة بسفن تابعة لخفر السواحل الصيني.

وقالت الصين إن منطقة سكند توماس شوال تعد جزءا من جزر نانشا التابعة لها، مضيفة أن إجراءات إنفاذ خفر السواحل للقانون هناك قانونية.

وطالبت الصين الفلبين بوقف ما تصفه بـ " الأعمال الاستفزازية" فورا".
وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات" للدفاع بحزم" عن سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية.

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