أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه التهديدات الحوثية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «التصريحات الحوثية بمثابة محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسئولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها».

وأكد أن هذه التصريحات غير المسئولة لن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من مسئوليتها تجاه اليمن وشعبه.

وشدد الأمين العام، على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية، ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر.

وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.

وأمس، أعلن الحوثيون في اليمن فرض «حصار بحري» على السعودية، ردًّا على الحصار السعودي المفروض على الموانئ والمطارات في شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ولم تقدم الجماعة تفاصيل كثيرة عن الحصار، لكنّ مسئولًا إعلاميًا حوثيًا قال إن الجماعة ستغلق مضيق باب المندب، الذي يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أمام السفن السعودية.

بدورها قالت السعودية عبر المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة بدأت تنفيذ إجراءات لحماية سفن التحالف أثناء عبورها مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ووصف المالكي اتهامات الحوثيين بإغلاق الموانئ والمطارات اليمنية بأنها «مضللة»، وقال إن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام 2026، محملةً بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

وحمّل المالكي الحوثيين مسئولية توقف مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، متهمًا الجماعة برفض مبادرات لاستئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.