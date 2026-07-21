جهاز الأمن الوطني العراقي يضبط ورشة لتصنيع المسيّرات في بغداد

قال جهاز الأمن الوطني العراقي، إنه تمكن - بعد جهدٍ استخباري دقيق - من إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيّرة داخل العاصمة بغداد، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في هذا النشاط.

وأضاف في بيان، أن العملية جرت بإشراف قاضي محكمة التحقيق الثالثة المختص بقضايا الجهاز، إذ نفذت عناصر الجهاز مذكرات القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين، وأسفرت عن ضبط 25 هيكل طائرة مسيّرة، فضلًا عن معدات وأدوات تُستخدم في عمليات التجميع والإنتاج.

وبحسب البيان، قادت التحقيقات إلى كشف وضبط ورشة تحتوي على ألواح وقطع مصنّعة من مادة الكاربون، إلى جانب مستلزمات فنية تدخل في مراحل الإنتاج.

وأشار إلى «إحباط هذه المحاولة قبل اكتمالها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف إمكانية ارتباط هذا النشاط بأي مخططات تمس الأمن الوطني، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

والخميس، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملابسات إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية.

وجاءت هذه التطورات وسط تدقيق متزايد على حركة الشحن البري بين البلدين والطرق المستخدمة لنقل البضائع والوقود عبر الحدود، وفي ظل مراقبة مشددة على طرق إمداد «حزب الله» اللبناني بالأسلحة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وإنها تضم جهات أمنية ومختصين للتحقيق في تفاصيل العملية، مؤكدة أن بغداد ستنسق مع دمشق لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة أي جهات يثبت تقصيرها.

وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الحدود المشتركة، ومنع أية محاولات لاستخدام الأراضي العراقية في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الإقليمي.