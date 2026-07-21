الهند: استدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية للاحتجاج على مقتل 4 بحارة هنود

استدعت الهند، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الروسية لديها، وقدّمت احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية مقتل 4 بحارة هنود، إثر استهداف سفينة بضائع ترفع علم غينيا بيساو قبالة السواحل الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن وزارة الخارجية الهندية أكدت للمسئول الروسي أن استهداف السفينة التجارية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا هنود، يُعد عملا غير مقبول على الإطلاق.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الهجوم وقع يوم الأحد الماضي، واستهدف سفينة مدنية كانت تبحر ضمن الممرات البحرية الأوكرانية، مشيراً إلى أن طاقمها كان يضم جنسيات مختلفة، من بينها سورية وهندية.

وتردد أن السفينة كانت في منطقة القتال.

وتدور معارك عنيفة في منطقة البحر الأسود. وتشن روسيا هجمات شبه يومية على الموانئ في منطقة أوديسا. ولم يتضح بعد سبب تواجد السفينة المدنية في المنطقة المتنازع عليها.

واتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام السفن المدنية غطاء لتلقي شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية لدعم حربها ضد روسيا.

واتهمت البحرية الأوكرانية روسيا بمهاجمة سفينة مدنية غير مسلحة ترفع علما أجنبيا، مرة أخرى. وقالت إنها لم تشكل أي تهديد عسكري، مضيفة أن ذلك يشكل "عملا إرهابيا ضد الملاحة المدنية وانتهاكا للقانون الدولي".