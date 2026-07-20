أحمد موسى بعد فوز إسبانيا بكأس العالم: الفاسد ميسي يبكي ومعه نتنياهو وسموتريتش وبعض الناطقين بالعربية

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بتحقيق المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، بولاية نيوجيرسي الأمريكية في ختام مونديال 2026.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" في تعليقه على النتيجة: "عدالة السماء مبروك إسبانيا أبطال العالم، هزيمة منتخب الفيفا الأرجنتيني المدعوم من التحكيم طوال البطولة".

وأشار إلى أن إسبانيا "مسحت نجيلة الملعب بمنتخب الأرجنتين"، مؤكدا أن المنتخب الإسباني يستحق الفوز بعد أن لعب مباراة رائعة وسيطر على اللقاء "بالطول والعرض".

وتابع قائلا: "يبكي ميسي الفاسد، ويبكي معه مجرم الحرب نتنياهو وسموتريتش، وبعض الناطقين بالعربية من مشجعي منتخب الفساد الأرجنتيني".

واختتم هجومه على ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني، قائلا: "ميسي في داهيه هو ورفاقه بلطجية الملاعب"، مؤكدا مرة أخرى تهنئته للمنتخب الإسباني الفوز بكأس العالم.