صفارات الإنذار تدوي في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

ودعت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين.

ونوهت في بيان، أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة».

وشددت على أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديدٍ مباشرٍ لحياة المدنيين الآمنين، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديدٍ خطيرٍ لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاكٍ صريحٍ لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، معتبرة ذلك خرقا جسيما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية.

وأكدت حق مملكة البحرين الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مثمنةً عاليًا كفاءة الدفاعات الجوية لقوة دفاع البحرين، وجاهزيتها العالية في التصدي الحاسم للاعتداءات الإيرانية الغادرة.

وشددت وزارة الخارجية على دعوة مملكة البحرين المجتمعَ الدولي، ولاسيما مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسئولياته كاملةً واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة، وتحميلها المسئولية القانونية والمادية كاملةً بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يُسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.