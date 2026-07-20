الجيش الإيراني: أي دولة تتعاون مع واشنطن ستواجه مشكلة في العبور من هرمز

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، اليوم الاثنين، إن الحرب ستستمر إلى أن يتحقق ما وصفه بـ«الردع الكامل».

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، نوه المتحدث أن «بعض الدول وقفت خلال السنوات الماضية إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل، وفي الوقت نفسه استفادت من مضيق هرمز لتصدير بضائع بمليارات الدولارات ونقل ملايين براميل النفط».

وأشار إلى أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستؤثر، اعتبارًا من الآن، في علاقاتها مع تلك الدول، مضيفًا: «أي دولة تتعاون مع الأمريكيين ستواجه حتمًا مشكلات في مضيق هرمز، ولا يمكن لأي طرف أن ينقل عبر هذا الممر المعدات والذخائر ثم يستخدمها ضدنا».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وإن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أثناء عودته إلى قاعدة «جوينت بيس أندروز» الجوية في ولاية ماريلاند، مساء الأحد، بحسب ما أوردته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وادعى ترامب، أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية بعد الضربات الأمريكية الأخيرة التي تشنها على إيران منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف: «ما زال لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيَّرة، ولديهم قدرات إنتاج معينة، لكنها ليست كبيرة.. نحن من يسيطر على المضيق، وهم لا يسيطرون على أي شيء، وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك».

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها سلطنة عُمان، ردا على قصف أمريكي يومي تتعرض له إيران.

وأعلن ترامب في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.