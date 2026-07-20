الرئيس السنغالي يتجه لتشكيل حزب جديد بعد انفصاله عن حليفه السابق سونكو

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بدأ الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، عملية تحويل ائتلافه من المؤيدين إلى حزب سياسي في محاولة لتوحيد قاعدته السياسية بعد الانفصال عن حليفه السابق عثمان سونكو.

وسوف تسعى المجموعة الجديدة إلى تعزيز الدعم لفاي وبناء هيكل سياسي على مستوى البلاد، حسبما قال الائتلاف في بيان في العاصمة دكار أمس الأحد.

ومن المقرر تشكيل الحزب الجديد بشكل رسمي في 25 يوليو عندما سيقوم الأعضاء بتبني نظامه الأساسي وقواعده الداخلية وتعيين أول قيادة له، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وصل فاي، إلى السلطة في 2024 بدعم من مجموعة "الرئيس ديوماي" والحزب السياسي "باستيف" الذي أسسه ويرأسه سونكو.

وانهار التحالف بين الرجلين في مايو بعد شهور من التوترات بشأن قضايا تشمل السياسات الاقتصادية التي وصلت ذروتها بإقالة سونكو من رئاسة الوزراء.

وبإنشاء حزب فاي يصبح الرجلان فعليا على رأس معسكرين سياسيين خصمين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2029.

ويشغل سونكو، حاليا منصب رئيس البرلمان وإلى جانب سيطرته على حزب "باستيف" يحتفظ بنفوذه على السياسات بما في ذلك استجابة الحكومة على أزمة الديون المخفية.