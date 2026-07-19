نقيب الفلاحين: مرض الجلد العقدي لا ينتقل للبشر نهائيا ولا يؤثر على لحوم وألبان المواشي المصابة

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مرض الجلد العقدي، يُعتبر أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب المواشي، خصيصًا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الأحد، إلى عمليات التحصين المستمرة للمواشي ضد الجلد العقدي والحمى القلاعية، باعتبارهما أمراضًا وبائية.

وأوضح أن التطعيمات ضد مرض الجلد العقدي تبدأ في شهر إبريل ومايو، لافتًا إلى أن بعض الفلاحيين يرفضون هذه التطعيمات.

وأضاف أن الحالات المرصودة للمواشي المصابة بالجلد العقدي لم تحصل على التطعيمات اللازمة: «لو اتحصنت مكنش جالها الجلد العقدي».

وأكد أن المسئولية في هذه الحالات تقع على عاتق مربي المواشي، مضيفًا أن هذا الوباء ينتشر عبر الذباب والناموس، بما يُسهل انتقاله بين الحيوانات.

وشدد على أن مرض الجلد العقدي لا ينتقل للبشر، وإنما تقتصر العدوى على المواشي خصوصًا الأبقار والجاموس، قائلًا: «مبيتنقلش للإنسان من الحيوان بتاتًا».

وأردف أن الجلد العقدي لا يؤثر على لحوم أو ألبان المواشي، مستدركًا أن المواشي المصابة لا تُذبح داخل المجازر رغم ذلك.

ولفت إلى سهولة القضاء على هذا الفيروس، عبر الغلي الجيد لألبان ولحوم المواشي المصابة قبل الاستهلاك، مضيفًا: «دا كفيروس لما بتتغلي اللحمة واللبن يتغلى مفيش منه أي خوف ولا ضرر على الإنسان».

واختتم: «لو خف تندبح لكن هو مبيأثرش على اللحمة ولا على اللبن هو اللي بيعمله بيقلل اللبن في البقرة الحلوب بيخليها تمنع الأكل وبيرفع درجة حرارتها».