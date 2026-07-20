تأجيل دعوى تطالب بسحب رخصة مدرسة سيدز الدولية لـ22 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية للمطالبة بسحب تراخيص ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، لجلسة 22 أغسطس المقبل.

وأقام عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها.

وأضاف عز الدين أن الوقائع محل التحقيق عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.