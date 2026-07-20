مصرع حارس عقار إثر سقوطه من أعلى برج سكني في بنها

لقي حارس عقار مصرعه، إثر سقوطه من أعلى برج سكني بمنطقة كفر الجزار التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بعدما انزلقت قدماه أثناء قيامه بتنظيف سطح العقار، ليسقط في منور البرج، ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من علو داخل أحد الأبراج السكنية بمنطقة كفر الجزار.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بنها، أن المتوفى يعمل خفيرا بالعقار، وأثناء قيامه بتنظيف سطح البرج انزلقت قدماه، ما أدى إلى سقوطه في منور العقار وإصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، دون وجود شبهة جنائية.

فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، كما باشرت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.