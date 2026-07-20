المؤبد لعامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المؤبد، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الكوكايين بمنطقة المرج.

ووجهت النيابة للمتهم إحراز مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في منطقة المرج.

وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه وردت إليه معلومات من مصدر سري تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل إلى مكان تواجده، وتمكن من شراء كيس من مخدر الكوكايين منه، وتبين محتواه، أثناء اتكاء المتهم على دراجته الآلية.

وأوضح أنه عقب ذلك جرى ضبط المتهم بمساعدة أحد أفراد القوة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 21 كيسًا من مخدر الكوكايين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وأثبتت التحريات أن المضبوطات كانت بقصد الاتجار.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 21 كيسًا، بلغ وزنها 215.25 جرام، وتبين احتواؤها على جوهر الكوكايين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم باتجاره في المواد المخدرة وارتكابه الواقعة، كما أسفر فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، والمقر بملكيته، عن وجود محادثات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة.