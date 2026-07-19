قال المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إن هناك ثلاثة مواسم للأمطار، موضحا أن هناك موسمين للأمطار في الهضبة الاستوائية وموسما واحدا في الهضبة الإثيوبية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الموسم الأول في الهضبة الاستوائية يمتد من شهر مارس وحتى مايو، مؤكدا أن هذا الموسم انتهى وسجلت فيه معدلات الأمطار مستويات "أعلى من المعدل" الطبيعي.

وأشار إلى أن الموسم الثاني للهضبة الاستوائية سيبدأ في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبلين، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بـ "فيضان جيد" للهضبة الاستوائية التي تصب تدفقاتها في النهاية لتغذي النيل الأبيض.

وأكد أن موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية يبدأ من شهر يونيو وينتهي في سبتمبر تقريبا من كل عام، موضحا أن شهر يونيو الماضي شهد تسجيل "معدلات أمطار أعلى من المعدل" الطبيعي.

ولفت إلى أن الفترة المنقضية من شهر يوليو وحتى الوقت الحالي سجلت معدلات أمطار "أقل من المعدل بنسبة بسيطة"، مشيرا إلى انتظار نهاية يوليو للبدء في تحديد الموقف المبدئي للفيضان خلال النصف الأول من شهر أغسطس.

وشدد أنه "لا يمكن الحكم على حالة الفيضان بشكل نهائي قبل نهاية أغسطس على الأقل"، منوها إلى أن المياه المتدفقة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تمثل مجتمعة حوالي 50% من إجمالي إيراد النيل الأزرق.

وأكد أن المياه الواردة في نهاية شهر يونيو لا تتعدى نسبتها 5% من إيراد النيل الأزرق، بينما تمثل التدفقات بنهاية يوليو حوالي 20% من الإيراد.

وأشار إلى أن الكمية الكبرى لمياه النيل الأزرق تأتي خلال شهر أغسطس، ولذلك يتعين الانتظار لنهايته لتقييم حالة الفيضان للعام الحالي.