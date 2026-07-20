مالديني يبدأ مفاوضات مع جوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي

كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جادة يقودها باولو مالديني، بالتعاون مع ليوناردو، لبحث إمكانية التعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتولي القيادة الفنية للمنتخب الإيطالي خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي بيبي دي ستيفانو عبر شبكة سكاي سبورت، فإن مالديني وليوناردو عقدا اجتماعًا مطولًا مع جوارديولا في برشلونة، تزامنًا مع تواجدهما هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث جرى بحث تفاصيل المشروع الفني وإمكانية توليه المهمة.

المؤشرات تؤكد أن اللقاء اتخذ طابعًا جديًا، خاصة مع امتداد النقاش لساعات، بعد أن أثارت صور متداولة في إسبانيا التكهنات حول طبيعة الزيارة، قبل أن تتأكد لاحقًا حقيقة الاجتماع.

ورغم عدم صدور أي موقف رسمي حتى الآن، فإن طرح اسم جوارديولا ضمن خيارات الإدارة الفنية الجديدة يعكس توجّهًا واضحًا نحو التعاقد مع مدرب من الصف الأول، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تبقى قائمة المرشحين مفتوحة، حيث تضم أسماء بارزة مثل روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو، في ظل منافسة محتدمة على منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي.