نتنياهو يجري الليلة مشاورات أمنية بشأن إيران وسط تقديرات بتصعيد أمريكي

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، جلسة مشاورات أمنية بشأن إيران، في ظل تقديرات بتصعيد أمريكي محتمل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "سيعقد رئيس الوزراء مناقشة أمنية محدودة الليلة في ظل التصعيد مع إيران".

ويشارك في الاجتماع وزراء ومسئولون في الجيش وأجهزة الاستخبارات.

والاثنين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "بحسب التقييم الإسرائيلي، يمنح انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة للتحرك ضد إيران حتى سبتمبر".

وتابعت أن ذلك يأتي على "افتراض أنه لا يرغب في الدخول في حرب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي" في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن "هذا التقييم يشير إلى احتمال تصاعد حدة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق".

وبشأن إمكانية دخول إسرائيل الحرب، قالت الصحيفة إن المسئولين الإسرائيليين ينتظرون مبررًا لذلك، ويعتقدون أنه في حال عدم ظهوره، فيمكن إيجاده لاحقًا.

ولوحت إسرائيل أكثر من مرة بمهاجمة إيران إذا هاجمتها، فيما لم تنفذ طهران أي هجوم عليها منذ تصاعد التوتر الراهن مع واشنطن.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

وتشن طهران، منذ أكثر من أسبوع، هجمات على ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، ردًا على قصف أمريكي يومي تتعرض له إيران.

وأعلن ترامب في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تصفه بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.