نشأت الديهي: ثقة الدول الإفريقية في مصر تعززت بفضل نهج المصداقية والشراكة الحقيقية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المصري التنزاني الذي عُقد في العاصمة دار السلام، مؤكدًا أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية تعكس نهجًا قائمًا على المصداقية والشراكة الحقيقية، وهو ما عزز ثقة الدول الأفريقية في مصر.

وقال "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن مصر "دولة صادقة فيما تقول"، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية في أفريقيا تتسم بالجدية والنبل، وهو ما دفع العديد من الدول الأفريقية إلى تعزيز تعاونها مع القاهرة.

وأوضح أن الرئيسة التنزانية وجهت رسالة واضحة خلال المنتدى، عندما خاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بقولها: "شقيقي عبد الفتاح السيسي"، مطالبةً بتوسيع التعاون في مجالات الموانئ والطرق والمياه، وهو ما اعتبره الديهي نداءً أفريقيًا صادقًا للشركات والمستثمرين المصريين.

ودعا الديهي المستثمرين المصريين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات كبيرة وصغيرة، إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية، شريطة امتلاك الإمكانات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات حقيقية.

وأكد أن أفريقيا تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة للاستثمار، مشددًا على ضرورة أن يتجه إليها أصحاب الخبرات والمشروعات الجادة، بعيدًا عن السمسرة أو البحث عن المكاسب السريعة، لافتًا إلى أن العديد من الشباب المصري نجحوا بالفعل في تنفيذ مشروعات متميزة داخل عدد من الدول الأفريقية، بما يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة وتحقيق النجاح.

وأضاف أن القارة الأفريقية تمثل فرصة استثمارية حقيقية للمصريين، داعيًا الشباب ورجال الأعمال إلى التوسع في العمل داخل الأسواق الأفريقية، في ظل ما وصفه بـ"الصدق الاستراتيجي" المتبادل بين مصر ودول القارة.

وقال إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الأسبق، يتمتع بسمعة كبيرة في أفريقيا، واصفًا إياه بـ"رسول البنيان والتعمير"، مشيرًا إلى أن بصماته في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة جعلت سمعته "مثل الذهب".

وأضاف أن الأفارقة ينظرون إلى المصريين باعتبارهم أحفاد بناة الأهرامات، وهو ما يعكس مكانة مصر التاريخية والهندسية، لافتًا إلى أن الدكتور عاصم الجزار يحظى أيضًا بتقدير كبير في هذا المجال.