تفجير إسرائيلي وإحراق المنازل في بلدتين بجنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، عملية تفجير في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، وأقدم على إحراق المنازل في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم تفجيرا في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحراق المنازل في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد ألقت بعد ظهر اليوم الإثنين، قنبلتين صوتيتين مستهدفةً سهل مرجعيون، وأجواء بلدة المنصوري في جنوب لبنان. ونفّذ جيش الاحتلال قبل ظهر اليوم عملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الاثنين غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق جرود عكار شمال لبنان والهرمل شرق لبنان.

وسُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم، فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

يذكر أن إسرائيل تشن حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

استمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي والذي تم تمديده أكثر من مرة

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وفي العشرين من الشهر الماضي، أعلن عن وقف لإطلاق النار، صمد عدّة أيام، قبل أن تعود الاستهدافات الإسرائيلية بالطيران المسيّر والقصف المدفعي على

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.