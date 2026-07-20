دوي انفجار في شيراز الإيرانية وسط أنباء عن قصف أمريكي

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أفادت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، الاثنين، بسماع دوي انفجار في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وذكرت "فارس" شبه الرسمية أن دوي الانفجار سُمع في الشمال الغربي من مدينة شيراز.

ولم يقدم الخبر أي معلومات حول مصدر الانفجار أو سببه، إلا أنه أشار إلى أن المعطيات الأولية ترجح شن الولايات المتحدة هجوما على المدينة.

في السياق، أظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة دخان من المدينة، وفق رصد مراسل الأناضول.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الوارد بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو الماضي، والذي يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه طهران سعيها إلى فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها.

وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الطيران، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية، وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.