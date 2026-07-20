واصلت النجمة المصرية ميار شريف تألقها اللافت على ملاعب التنس، بعدما توجت بلقب بطولة ياش الدولية للسيدات المقامة في رومانيا، إحدى بطولات فئة 250 نقطة، لتضيف لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازاتها في الموسم الحالي.

حيث توجت بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها في النهائي على المصنفة الثانية عالميا سابقا الإسبانية باولا بادوسا بمجموعتين دون ( 6-4 , 4-صفر ) قبل ان تنسحب الأخيرة.

بدأت المباراة، التي استكملت أمس الأحد بسبب الأمطار، بكسر إرسال اللاعبتين مرتين في الأشواط الستة الأولى.

وحققت شريف الكسر الحاسم في الشوط السابع، وحافظت على إرسالها لتتقدم 5-3 قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها 6-4.

وفي المجموعة الثانية، كسرت شريف إرسال بادوسا مرتين لتتقدم 4- صفر قبل أن تنسحب اللاعبة الإسبانية بعد ساعة و12 دقيقة.

هذا اللقب هو الثاني لشريف، ويأتي بعد أربع سنوات من فوزها بلقبها الأول في جولة رابطة محترفات التنس في بارما عام 2022، على الملاعب الترابية أيضاً.

وبهذا التتويج، واصلت ميار شريف سلسلة نتائجها المميزة، محققة فوزها الـ 15 على التوالي، لتؤكد تفوقها على الملاعب الترابية وتحصد لقبًا جديدًا يعزز مكانتها بين أبرز لاعبات التنس في المنطقة، وحسّنت بذلك سجلها في المواجهات المباشرة مع اللاعبة الإسبانية إلى 2-1.

ودخلت بادوسا المباراة النهائية بسلسلة انتصارات متتالية بلغت تسع مباريات، بعد فوزها بلقب بالبطولة فئة 125 ووصولها إلى نهائي ياش.

وكانت هذه المرة الأولى التي تحلّ فيها المصنفة الثانية عالمياً سابقاً وصيفةً في نهائي الفردي بعد فوزها في أول أربع نهائيات لها على مستوى الجولة.

وحققت اللاعبتان تقدماً ملحوظاً في تصنيف هذا الأسبوع. فقد صعدت شريف 24 مركزاً إلى المركز 73، بينما صعدت بادوسا 22 مركزاً إلى المركز 93.

يمثل هذا الفوز إنجازاً بارزاً آخر لشريف، التي كرّست جزءاً كبيراً من مسيرتها الرياضية لتمهيد الطريق أمام التنس المصري، وترسيخ مكانتها كإحدى أقوى لاعبات الملاعب الترابية خارج الدول الكبرى في هذه الرياضة.