أنقرة تدين إغلاق 8 مدارس ناطقة بالتركية في اليونان

نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بقرار اليونان إغلاق ثماني مدارس تخدم الأقلية الناطقة بالتركية في البلاد، متهمة أثينا بالتمييز.

ودانت الوزارة، في بيان، الممارسات المنهجية التي تستهدف تقويض حق الأقلية التركية في التعليم في تراقيا الغربية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "نكرر دعوتنا لليونان إلى التصرف بما يتوافق مع التزاماتها التعاقدية بشأن حقوق الأقليات والحقوق الأساسية".

وبات عدد المدارس الناطقة بالتركية المتبقية في منطقة تراقيا الواقعة في شمال شرقي اليونان قرب الحدود بين البلدين 76 مدرسة.

وتقول السلطات في اليونان إن إغلاق المدارس، والذي لا ينحصر فقط بالمناطق الناطقة بالتركية، يعود لانخفاض أعداد التلاميذ.

ووفقا لإحصاءات عام 2021، يعيش نحو 120 ألف مسلم من أصل تركي في تراقيا، حيث يتمتعون بحقوق خاصة في ما يتعلق بالدين والتعليم بموجب معاهدة لوزان، التي وُقعت بعد الحرب العالمية الأولى.