استقالة أربعة أساتذة من مجلس التعليم العالي الإسرائيلي احتجاجا على قانون الفصل بين الجنسين

استقال أربعة أساتذة من مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، عقب إقرار قانون يسمح بالفصل بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية.

وقال كل من البروفيسور مارسيل مخلوف من معهد التخنيون، والبروفيسور جهاد الصانع من جامعة بن جوريون، والبروفيسورة ليا لاور من المركز الأكاديمي ليفينسكي – وينجيت، والبروفيسورة إديث تشوفا من الجامعة العبرية في القدس، إن "إنجازات إسرائيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب تستند إلى نظام تعليم عال مستقل ومنفتح وقائم على المساواة".

وأوضح أن "الإضرار باستقلالية هذا النظام وقيمه لا يمثل مجرد اعتداء على الأوساط الأكاديمية، بل يقوض قدرة الدولة على الصمود"، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وفي رسالة منفصلة، أعلن المدير العام السابق للمجلس موشيه فيجدور، أيضا استقالته من مجلس التعليم العالي.