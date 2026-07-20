برشلونة يحسم موقفه من فيران توريس بعد هدفه التاريخي في نهائي كأس العالم

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة سيعقد اجتماعًا مع نجمه فيران توريس خلال الأسبوع المقبل، لحسم مستقبله مع الفريق، وذلك عقب تألقه اللافت وتسجيله هدف الفوز الذي منح منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب في معرفة نوايا اللاعب بشكل مباشر، بعدما ارتفعت قيمته السوقية بصورة كبيرة عقب البطولة، في ظل اهتمام متزايد من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال يعتبر توريس جزءًا أساسيًا من مشروعه للموسم المقبل، خاصة في ظل عدم حسم ملف التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع استمرار الغموض بشأن إمكانية ضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأضافت أن النادي لا يخطط لفتح ملف تجديد عقد اللاعب قبل شهر سبتمبر المقبل بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إذ إن توقيع عقد جديد سيُلزم برشلونة بدفع ثمانية ملايين يورو إلى مانشستر سيتي، وفقًا لبند متفق عليه في صفقة انتقاله خلال شتاء موسم 2021-2022.

وأكدت الصحيفة أن أجواء الهدوء تسود داخل برشلونة تجاه مستقبل توريس، رغم اقتراب نهاية عقده، إذ ترى الإدارة أن قيمته ارتفعت بعد كأس العالم، ليس فقط بسبب هدفه الحاسم أمام الأرجنتين، بل أيضًا لمساهماته المؤثرة خلال البطولة، ومن بينها تمريرته الحاسمة أمام البرتغال في نصف النهائي.

وأوضحت أن توريس جنى ثمار صبره وإصراره، بعدما واصل العمل دون شكوى رغم جلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات، ليصبح أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني في البطولة.

ويملك المهاجم الإسباني سجلًا مميزًا مع منتخب بلاده، بعدما سجل 25 هدفًا في 65 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2020 تحت قيادة لويس إنريكي، ليحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإسباني، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم إيميليو بوتراغينيو.

أما مع برشلونة، فقد سجل توريس 65 هدفًا في 207 مباريات رسمية منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2022، وتؤكد موندو ديبورتيفو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيعقد اللاعب جلسة صريحة مع مسؤولي النادي لتحديد مستقبله، في وقت يواصل فيه باريس سان جيرمان محاولاته لإغرائه بالانتقال إلى صفوفه.