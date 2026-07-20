14 مصابا بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال على مركبة بمدينة غزة

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بإصابة 14 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، في غارة للاحتلال على مركبة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها، نقلت 7 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، بينها 3 وصفت بالخطيرة، جراء الغارة.

وفي السياق، أفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال إن إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، استهدف شرقي خانيونس، وسط قصف مدفعي مستمر.

ونوه أن مسيرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف ومنخفض في أجواء مدينة خانيونس.

وفي مدينة غزة، أشار إلى إطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و22 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1158 شهيدًا، و3756 إصابة، و802 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و283 شهيدًا، و173 ألفًا و864 إصابة.