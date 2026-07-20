لوموند: مقتل الجنود الأمريكيين يزيد الضغوط التي يواجهها ترامب بشأن إيران

رجحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن يزيد مقتل الجنديين الأمريكيين في الأردن إثر ضربات إيرانية، من حدة التدقيق الداخلي في الولايات المتحدة بشأن الحرب على إيران ويضاعف الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "فخ التصعيد العسكري يطبق على الجميع في ظل هيمنة منطق الانتقام على التحركات الأمريكية الراهنة.

وشنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران عقب مقتل جنديين أمريكيين وفقدان أثر ثالث في هجوم استهدف قاعدة جوية في الأردن يوم الجمعة، مما دفع الطرفين نحو حافة حرب شاملة.

وحذر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، من أن هذا الهجوم "لن يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة"، وفقا لموقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" إن أحد العسكريين الأمريكيين قُتل يوم السبت "خلال تفجير محكم لذخائر غير منفجرة" في شمال العراق.

وأضافت في بيان صدر أمس الأحد، أن تلك الذخائر تعود إلى "طائرة درون إيرانية هجومية أُسقطت".

وبذلك ترتفع إلى 17 الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأمريكيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتسارعت وتيرة الأحداث نحو تجدد القتال مع قيام الولايات المتحدة بنشر طائرات حربية إضافية في المنطقة، وإعلان إيران انسحابها رسميا من اتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن تعثر الجهود الدبلوماسية.

وأعلنت "سنتكوم"، في وقت سابق اليوم، أنها اتمت الليلة التاسعة من الضربات، مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى، في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف طائرات أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مواقع ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وكذلك في سوريا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بسماع دوي صفارات إنذار صباح اليوم، بينما أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات درونز معادية إثر هجوم إيراني.