كييف تعلن إسقاط 81 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 81 من أصل 94 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال الليل على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين موجهين من طراز كيه إتش- 59 / 69 تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى 94 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو وأوريول الروسية، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 81 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 400 طائرة مسيرة حلقت باتجاه مقاطعة موسكو، خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن معظمها جرى اعتراضه قبل وصوله إلى العاصمة.

وقال سوبيانين، في منشور عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي، إن "أكثر من 400 طائرة مسيرة معادية حلقت باتجاه مقاطعة موسكو، بين الساعة 8:30 مساء والساعة 5:00 صباحا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك الروسية" للأنباء.

وأضاف سوبيانين، أن "القسم الأكبر منها جرى تدميره بواسطة منظومات الدفاع الجوي على مسافات بعيدة قبل وصولها إلى المقاطعة".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن هذا الهجوم يعد من أكبر محاولات الهجوم على المدينة منذ سنوات.

وقال سوبيانين، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد معظم الطائرات المسيرة من مسافة بعيدة، كما تم تدمير 85 طائرة مسيرة أثناء اقترابها من موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سوبيانين أنه جرى نقل ستة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ناجمة عن ألغام وانفجارات إلى المستشفى في بلدة دوموديدوفو بمنطقة موسكو.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.