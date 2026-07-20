تايلاند تعرب للصين عن قلقها إزاء تزويدها الجيش الكمبودي بدبابات

أعربت تايلاند للصين، عن قلقها إزاء تسليم بكين دبابات إلى كمبوديا مؤخرا، مشيرة إلى هشاشة وقف إطلاق النار بين الجارتين في جنوب شرق آسيا عقب الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت عام 2025.

وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو، للصحفيين اليوم الاثنين، خلال زيارة الوفد التايلاندي إلى الصين، إن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أثار هذه المخاوف في لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأوضح سيهاساك: "ينصب قلقنا على إعلان كمبوديا أنها تسلمت الدبابات. ففي الوقت الراهن، العلاقات حساسة، ووقف إطلاق النار هش".

وأضاف أن "طرح مسألة تسليم الدبابات بطريقة تصب في مصلحة كمبوديا قد لا يخدم الوضع الراهن في العلاقات التايلاندية – الكمبودية".

وأُثيرت هذه المخاوف بعدما أعلنت السلطات التايلاندية في يونيو، أنه جرى تسليم كمبوديا 39 دبابة قتال صينية من طراز تي – 59 دي، بموجب اتفاق قائم للتدريب العسكري المشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه المعدات لا يبدو أنه قد تم نقلها لاحقا إلى المنطقة الحدودية.