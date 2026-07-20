هيئة بريطانية: جنوح سفينة قبالة الساحل العماني بعد استهداف بمقذوف

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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بـ«مقذوف غير محدد» على بعد ثمانية أميال بحرية إلى الشمال الغربي من كمزار في سلطنة عمان.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، صباح الاثنين، أشارت الهيئة إلى أن الاستهداف أسفر عن جنوح السفينة.

وأضافت الهيئة أن الطاقم غادر بأمان وانتشله قارب للقطر. وذكرت الهيئة في وقت سابق أن حريقا نشب على متن السفينة.

وقالت الهيئة إن الحريق لم يتم إخماده بعد، لكن لم ترد بلاغات عن أي ضرر بيئي بسبب الواقعة.

وصباح اليوم الاثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط «انفجرتا»، وتعطلتا بعد محاولة عبور مسار جنوبي في مضيق هرمز وصفه بأنه «غير آمن».

وأشار الحرس الثوري أمس الأحد، إلى تعرض سفينتين إلى «حادث» في ذات المنطقة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي صلة بين الواقعتين.