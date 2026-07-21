وزير الرقمنة الألماني يدعو إلى التوسع في مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي

يرى وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى مزيد من مراكز البيانات.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية إن الطلب على هذه المراكز مرتفع للغاية، وأضاف: "نجري حاليا محادثات كثيرة مع مستثمرين، لكنني أتمنى مزيدا من الطلب، وأن تنظر الشركات في أوروبا إلى هذا المجال باعتباره فرصة استثمارية كبيرة".

وأضاف فيلدبرجر أن ألمانيا وأوروبا والشركات لم تشارك بصورة نشطة بما يكفي في سوق الحوسبة السحابية طوال الأعوام الخمسة عشر الماضية، وقال: "لا شك أن أمامنا مسافة طويلة جدا لتعويض ما فاتنا، لكن هناك حراكا كبيرا للغاية بدأ بالفعل في ألمانيا"، مشيرا إلى استراتيجية الحكومة الألمانية الخاصة بمراكز البيانات، موضحا أن الهدف لا يقتصر على مضاعفة القدرة الحاسوبية، بل يشمل زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أمثالها، وأضاف: "وسننجح في تحقيق ذلك خلال ثلاثة أعوام ونصف".

وتنص استراتيجية مراكز البيانات على مضاعفة قدرة مراكز البيانات العامة، على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2025، مع زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي أربعة أمثالها على الأقل. وتشمل الاستراتيجية 28 إجراء عمليا يهدف بالدرجة الأولى إلى تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، مع ضمان أن يتم التوسع بصورة مستدامة، من خلال تشغيل هذه المراكز باستخدام الطاقة المتجددة، على سبيل المثال.