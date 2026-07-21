رومانيا: استهداف ناقلة لغاز البترول المسال في البحر الأسود وإصابة 3 من أفراد طاقمها

أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء، أن :" ناقلة لغاز البترول المسال ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في البحر الأسود، خارج المياه الإقليمية الرومانية فجر اليوم الثلاثاء.

وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها، في حادث يرجح ارتباطه بالحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان للرئيس دان قوله :" تعرضت السفينة "غاز لشبونة" لضربة على بعد حوالي 20 ميلاً بحرياً قبالة الساحل الروماني على البحر الأسود."

وأضاف البيان ، أن السلطات الرومانية قامت بإنقاذ أفراد الطاقم المصابين ونقلهم إلى الشاطئ.

وكانت الناقلة في رحلة قادمة من ميناء الإسكندرية بمصر إلى ميناء ريني الأوكراني.

وتم استخدام قاطرة بحرية لمنع الناقلة من الانجراف.

وقال الرئيس دان في منشوره : " أعلنت المؤسسات الحكومية حالة التأهب، وستعمل على توضيح الظروف والأسباب والمسؤوليات المتعلقة بهذا الحادث الخطير، الذي يُرجح أنه جزء من حرب العدوان غير الشرعية التي يشنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا".