مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 جراء اندلاع النار في حافلة بجنوب فيتنام

أعلنت السلطات مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء اندلاع النيران في حافلة تقل ركابا بعد اصطدامها بسواتر ترابية على جانب الطريق قرب مدينة دونج ناي جنوب فيتنام.

وكانت الحافلة من نوع "حافلات النوم"، المخصصة للمسافات الطويلة والمجهزة بأسرة قابلة للإمالة بدلا من المقاعد، وتستخدم على نطاق واسع في الرحلات الليلية في فيتنام.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، عندما انحرفت الحافلة عن الطريق واصطدمت بساتر ترابي، ثم واصلت سيرها قبل أن تصطدم بساتر ترابي آخر وتتوقف.

وأضافت الصحيفة أن النيران اندلعت من أسفل الحافلة وسرعان ما امتدت إلى مقصورة الركاب.

وقال السائق تران ثانه هاي، الذي يبلغ من العمر 41 عاما، إنه صرخ مطالبا الركاب بإخلاء الحافلة، لكن النيران انتشرت بسرعة كبيرة حالت دون تمكن كثيرين من الفرار.

واستغرق رجال الإطفاء نصف ساعة للسيطرة على الحريق.

وانتشلت السلطات جثامين سبعة ضحايا من الحافلة المحترقة، فيما جرى نقل خمسة ركاب مصابين إلى المستشفى.

ولا يزال سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق قيد التحقيق.