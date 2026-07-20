واصل منتخب إسبانيا تألقه الدفاعي في كأس العالم 2026، بعدما سجل أكثر من رقم تاريخي على مستوى الصلابة الدفاعية، خلال مشواره نحو التتويج باللقب.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بلغ متوسط الأهداف المتوقعة (xG) التي سمح بها المنتخب الإسباني لمنافسيه 0.30 هدف فقط في المباراة الواحدة، وهو أقل معدل يسجله أي منتخب في نسخة واحدة من كأس العالم خلال آخر 60 عامًا.

ولم يكتفِ منتخب "لا روخا" بهذا الإنجاز، بل استقبل هدفًا واحدًا فقط طوال مشواره في البطولة، ليصبح صاحب أقوى خط دفاع لمنتخب تُوج بلقب كأس العالم، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخبات فرنسا 1998، وإيطاليا 2006، وإسبانيا 2010، التي استقبل كل منها هدفين خلال رحلة التتويج.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليختتم البطولة بأحد أقوى المشاوير الدفاعية في تاريخ المونديال.