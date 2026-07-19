الهند: سيول مفاجئة تجتاح جامو وكشمير مع أمطار غزيرة تخلف دمارا واسعا

تسببت سيول مفاجئة وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في دمار واسع عبر مقاطعتي بونش وراجوري الحدوديتين في ولاية جامو وكشمير، اليوم الأحد، فيما سارعت فرق الإنقاذ للوصول إلى السكان العالقين مع تفاقم حالة الطوارئ الجوية.

وقال مسؤولون إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالأمطار ارتفعت إلى 11 شخصا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وسُجلت أسوأ الأضرار في منطقة سورانكوت التابعة لمقاطعة بونش، حيث اجتاحت عواصف مطيرة متعددة وانهيارات أرضية وسيول مفاجئة القرى، مما ألحق أضرارا بالمنازل وأدى إلى قطع الطرق.

وأظهرت لقطات مؤثرة من المناطق المنكوبة مركبات تجرفها مياه الفيضانات العاتية، وأكواما من السيارات المحطمة، ومنازل تتهاوى تحت وطأة السيول، فيما تقطعت السبل بسكان بعدما اجتاحت مياه الأنهار الفائضة أحياء كاملة.

وتم نشر فرق إنقاذ من جهات متعددة، تضم الجيش والشرطة والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث التابعة للولاية، للبحث عن المفقودين وإجلاء الأسر المتضررة.