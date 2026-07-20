استمرار فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من «سيني جونة للمواهب الناشئة» حتى الأحد المقبل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي فتح باب التقديم لبرنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة"، الذي يُقام للعام الرابع على التوالي بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي، تأكيدًا لالتزام المهرجان بدعم الأجيال الجديدة من صناع السينما والمبدعين في مصر والعالم العربي وأفريقيا. ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 26 يوليو 2026.

وأكدت إدارة المهرجان أنه منذ إطلاق برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" عام 2023، أتاح الفرصة لأكثر من 300 موهبة شابة من صناع الأفلام للوصول إلى صناعة السينما الإقليمية والدولية، والتواصل مع صناع السينما في المنطقة.

ويواصل المهرجان هذا العام توسيع نطاق البرنامج من خلال عقد شراكات جديدة مع مؤسسات رائدة في مجالي التعليم والتطوير المهني، لتقديم الدعم على مدار العام، بما يضمن استمرار استفادة المشاركين إلى ما بعد أسبوع المهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل، إلى جانب توسيع نطاقه لاستقبال المزيد من المشاركين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. ومع نمو البرنامج، تظل رسالته الأساسية هي خلق مساحات للمواهب الشابة للإبداع والتواصل والتطور.

ويتضمن برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" عدة مسارات:

المسار الرئيسي: يتيح للمخرجين والكتاب والمنتجين وصناع الأفلام الشباب حضور العروض والورش والندوات، ويقدم فرصًا للتشبيك مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مسار "سي مي": يستهدف الممثلين الصاعدين، ويدربهم على التعامل بثقة خلال تجربة السجادة الحمراء، ومع الصحافة والإعلام ورواد الصناعة.

مسار "زوايا": يرعى المصورين والنقاد وصناع المحتوى الشباب، عبر إشراكهم في التغطية الإعلامية للمهرجان بالتعاون مع المركز الصحفي للمهرجان.

مسار "كلاكيت تاني مرة": يتيح لخريجي البرنامج العودة كمرشدين للمشاركين الجدد، مع الاستمرار في تطوير شبكاتهم المهنية.

وبهذه المناسبة، قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "يضيف سيني جونة للمواهب الناشئة المزيد من الروح الشابة إلى المهرجان، من خلال تواجد عقول وطاقات مفعمة بالحيوية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، شاهدنا كيف نجح المشاركون في البرنامج في شق طريقهم الخاص في صناعة السينما، وأصبح بعضهم زملاء في فريق المهرجان أيضًا."

وقال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "منذ دورته الأولى، تأسس مهرجان الجونة السينمائي على قناعة بأن الموهبة تستحق فرصة حقيقية للنمو والتطور، لا مجرد منصة للظهور، ويُعد سيني جونة للمواهب الناشئة التجسيد العملي لهذه القناعة."

وقالت حياة الجويلي، رئيسة برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة": "في كل عام، نلتقي مشاركين يدخلون المهرجان وهم غير واثقين من مكانهم في هذه الصناعة، ويغادرون وهم يحملون رؤية واضحة لوجهتهم المقبلة. إن توسيع البرنامج لا يتعلق فقط بالأعداد، بل بضمان وصول هذه التجربة إلى مزيد ممن يحتاجون إليها."

ويفتح برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" باب التقديم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، أو لصناع الأفلام في بدايات مسيرتهم المهنية. ويشترط أن يكون المشاركون طلابًا أو خريجي برامج السينما والإعلام، أو أن يكونوا قد ساهموا في فيلم أو مسلسل عُرض للجمهور، أو أن يكونوا بصدد تطوير مشروع مرتبط بالسينما.

وسيحصل المشاركون الذين يقع عليهم الاختيار على اعتماد رسمي للمهرجان يتيح لهم حضور العروض السينمائية وأنشطة ملتقى وسوق سيني جونة، إضافة إلى الاستفادة من فرص حصرية للتشبيك والتعلم، كما يغطي المهرجان تكاليف سفر المواهب المختارة.