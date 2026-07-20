قال الفنان عصام السقا، إنه يُفضّل للأجواء الشعبية، مضيفًا أنه نشأ في صعيد مصر، وانتقل للقاهرة بعدما تجاوز الـ16 عامًا.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إلى الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته بالقاهرة، والتي وصل إليها وحيدًا، وبذل العديد من الجهود لإثبات نفسه وبدء مسيرته الفنية.



وأضاف:«الرحلة شاقة جدًا لأن أنا لما جيت القاهرة جيت لوحدي ومكنش في حد يعني مكنش فيه حد في الحياة وبدأت خطوات صعبة جدًا يعني علشان تبدأ تثبت نفسك وتبدأ تشوف رحلتك».



- السقا: راض عن حياتي بشكل عام.. وأسعى لتحقيق طموحاتي وأحلامي



وأوضح شعوره بالرضا عن حياته الحالية، واعتباره الرضا والسعادة مقياسين للإنجاز، قائلًا: «مش بحسبها أوي بموضوع حققت كام على قد ما يبقى أنا كعصام عندي جوايا في رضا عن الحياة اللي أنا فيها بشكل عام يعني وهي دي اللي أنا بقيس بيها إن أنا مبسوط وراضي».



وأردف أنه يسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه، معقبًا: «لا لسا طبعًا يعني طماع شوية في تحقيق الأحلام لأن أنا لسا عندي حاجات كتير ولسا عندي أفكار أكتر إن شاء الله ربنا يكرمنا وأقدر أعملها يعني».



- السقا: لن أنسى توديع والدي لي في محطة القطار



واسترجع ذكريات توديع والده له من محطة القطار أثناء توجهه للقاهرة لأول مرة، معلقًا: «موقف أنا عمري ما أنساه يعني دائمًا بقوله يعني».



ونوّه إلى فخر أهله بإنجازاته الحالية، قائلًا: «أي حد في الدنيا بيحب إن أهله أولا قبل الناس عمومًا يعني.. ببقى فخور إن هما مبسوطين».



وتابع أن والده لامه على تقديم شخصية «صفوان»، في مسلسل «علي كلاي»، مضيفًا: «كل يوم بعد الفطار في جلسة إنت إزاي تعمل كدا كان متأثر جدًا بالشخصية».



وذكر أن والده يُفضل متابعة الأدوار الإنسانية، ذات المواقف الحسنة، وهو ما دفعه لرفض شخصية «صفوان»، معلقًا: «هو شايف صفوان عكس دا تمامًا فكان مخضوض من الدور يعني».

- شعبية العوضي وتفضيل المواطنين للتيمة الشعبية هو سبب نجاح «علي كلاي»



وفي سياق آخر، تطرق السقا، إلى أسباب نجاح مسلسل «علي كلاي»، مشيرًا إلى تفضيل المشاهدين للأعمال الشعبية.



وقال: «التيمة الشعبي مبدأيا الناس بتحبها جدًا يعني الناس بتبقى عاوزة بعد الفطار بتحب إنها تشوف حاجة شبههم حاجة لمساهم حاجة في منطقتهم زي ما بيقولوا».



ورأى أن تواجد الفنان أحمد العوضي بشعبيته الكبيرة، يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح العمل، معلقًا: «جمهور الشارع بيحب أحمد جدًا».



- غياب رمضان مؤثر على السباق الرمضاني



وفي سياق منفصل، ردّ السقا على التساؤلات حول مدى تأثير غياب الفنان محمد رمضان، على أعمال الموسم الرمضاني.



وذكر أن الفنان محمد رمضان، يُعتبر من الممثلين المؤثرين في السباق الرمضاني، موضحًا: «محمد الجمهور بتاع رمضان بيحبه جدًا وبيستناه فعلًا كل سنة غيابه طبعًا فيه تأثير طبعًا».



- السقا: أسعى لتقديم أعمال مختلفة ومؤثرة تصل للجماهير



وفي سياق مختلف، أكد السقا سعيه لتنويع الأدوار التي يُقدمها، وانتقاء المؤثرة منها، بعيدًا عن مساحتها في العمل.



واختتم قائلًا: «أنا بحب أعمل حاجات مختلفة عن اللي عملتها وبحب أقدم حاجة تبقى في الآخر تسيب تأثير مبيفرقش معايا حجم التواجد حجم الدور قد ما يبقى مؤثر جدًا هو دا اللي بيبقى فارق معايا واللي هيوصل للناس».

