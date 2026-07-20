رئيس شعبة البن بالإسكندرية عن ارتفاع أسعاره: الطلب ارتفع بشكل كبير عليه

قال مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في الإسكندرية، عن أسباب ارتفاع أسعار البن، إنها تخضع لآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الطلب على البن ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، كما أن البن سلعة مرتبطة بالبورصة العالمية التي تتحكم في أسعاره.

وأضاف "الشيخ" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الخميس، أنه أطلق تحذيرًا بشأن ظاهرة غش البن بعد ملاحظته بعض الممارسات، موضحًا: “أطلقت صرخة لما شوفت غش البن وقلت خلوا بالكم.. الحقونا”.

وأكد على أن قطاع البن في مصر بخير، موضحًا أن الحديث عن أن “كل البن الموجود فاسد” أمر غير صحيح، مشيرًا إلى وجود مصانع ومطاحن على أعلى مستوى من الجودة وتلتزم بالمواصفات القياسية ومعايير التوحيد القياسي.

وتابع أن التحدي يكمن في أن العملية الرقابية لم تعد بنفس سرعة تطور حجم الإنتاج وكميات البن التي تخرج من المطاحن، لافتًا إلى أنه عقب إطلاق التحذير بدأت الأجهزة المعنية المختلفة في التحرك.

وتترقب أسعار البن فى الأسواق المحلية ارتفاعات بنسبة تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، مع موجة الصعود في الأسعار العالمية الناجمة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الشحن البحرية، بحسب تجار ومتعاملين فى السوق.

وارتفعت أسعار البن عالميًا مع ارتفاع الريال البرازيلي إلى أعلى مستوى له منذ نحو شهر، وفي بورصة لندن، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لقهوة روبوستا للتسليم في يوليو 2026 بمقدار 90 دولارًا لتصل إلى 3961 دولارًا للطن.

كما ارتفع سعر عقد سبتمبر 2026 بمقدار 62 دولارًا للطن ليصل إلى 3911 دولارًا للطن، بينما ارتفع سعر عقد نوفمبر 2026 بمقدار 64 دولارًا للطن ليصل إلى 3864 دولارًا للطن.