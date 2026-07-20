روى الفنان عصام السقا، كواليس مشهد استخدامه لـ«كلاكس العربية» أمام معبر رفح، أثناء تصوير مسلسل «صحاب الأرض»، قائلًا إنه لم يكن متواجدًا في المشهد الأصلي.



وقال خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن المشهد صُوّر ليعكس دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، مضيفًا «هو المشهد مكنش فيه الأول التفصيلة بتاعت الكلاكس».



وأضاف أن رفع الأعلام الإسرائيلية خلال تصوير المشهد استفز طاقم عمل المسلسل، ما دفع المخرج بيتر ميمي لاقتراح وجود رد على رفعها دون إضافة أي نصوص للسيناريو، ليُستخدم «الكلاكس»، معلقًا: «وقتها قلنا إن كل المصريين هيبقوا عارفين إحنا عاوزين نقول لهم إي».



وأكمل: «صورنا المشهد في الأول عادي جدًا وهما رافعين الأعلام وبعدين أنا حسيت الموضوع استفزنا كلنا بشكل بعيد عن التمثيل وبعدين الدكتور بيتر ميمي كان صاحب فكرة إن إحنا لازم يبقى عندنا رد».



وتابع: «قعدنا نحط ردود كدا اكتشفنا إن الردود كلها بالكلام مش هتنفع.. فجاءت فكرة إن إحنا نعمل فكرة الكلاكس يبقى الرد بالكلاكس».



- هجوم إسرائيلي على المسلسل وخصوصًا مشهد «الكلاكس»



وعبّر عن سعادته بردود الأفعال الإسرائيلية المضادة لهذا المشهد، قائلًا: «أنا مبسوط جدًا.. فكرة إن أنت أصلا تقدر تعمل حاجة حتى لو حاجة بسيطة حتى لو حاجة مش ملموسة بس قدرت تعمل حاجة تضايقهم أنا بالنسبة لي دا حاجة مفرحاني ومفرحة كل الناس».



وأردف أنه تعرض لانتقادت وهجوم بسبب هذا المشهد، مؤكدًا سعادته بها، ومعلقًا: «ابتدى يبقى في هجوم علينا وعلى المسلسل وعليا.. أنا مبسوط جدًا».



وشدد على فخره بتقديم هذا العمل المُعبر عن مشاعر المصريين من القضية الفلسطينية، مضيفًا: «قدرنا نعمل حاجة حتى لو حاجة مش على أرض الواقع بس حاجة وصلت إحنا جوانا أي إحنا عاوزين نقول أي».



وعلق على تحقيق هذا المشهد لمئات ملايين المشاهدات، قائلًا: «كله فرحان إن دي الرسالة اللي إحنا عاوين نقولها لكم».