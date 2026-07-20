عصام السقا عن مشاركته في «صحاب الأرض»: قلت للمخرج أنا معاك في المشروع حتى لو ضيف شرف

ذكر الفنان عصام السقا، كواليس تقديمه لشخصية «سمير»، في مسلسل «صحاب الأرض» الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي 2026.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»،مساء اليوم الأحد، إلى مناقشته لدوره مع المخرج بيتر ميمي، مُخرج العمل، قبل بدء التصوير بفترة طويلة، معلقًا: «قبل ما يبقى حتى لسا فيه خطوط رئيسة للشخصية وهتعمل أي يعني».

وقال إنه اجتمع لاحقًا مع المنتجة دينا كريم، والمنتج أحمد طارق، للتعرف على أبعاد الشخصية، مضيفًا: «أنا عمومًا لما قعدت مع بيتر وحكى لي قلت له أنا معاك في المشروع دا بأي حاجة».

وأكمل: «قلت له أنا لو هطلع ضيف شرف في مشهد.. قلت له أنا عاوز أشارك في المشروع دا بأي شكل»، مؤكدًا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية منذ البداية.

وأشار إلى أن الخط الدرامي لشخصية «سمير» كان موفقًا، وأن المخرج بيتر ميمي وصف هذه الشخصية قائلًا: «سمير دا بينقل مشاعر أو اللي جوة المصريين ناحية القضية ناحية القضية ناحية أخوتنا في غزة».

وعلق على تجسيده شخصية «سمير»، سائق الشاحنة المصري الناقل للمساعدات لداخل قطاع غزة، قائلًا: «دور جديد مختلف والميزة اللي فيه إن هو حقيقي وواقعي وأنت لامسه وشايفه أنت كمواطن إحنا كنا شايفينهم طول الوقت».