قال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، إن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعا نتيجة لزيادة الإقبال، لا سيما على الأنواع التي يفضلها ويطلبها الشعب المصري باستمرار مثل البوري، والبلطي والجمبري.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" إلى أن الارتفاع يرتبط بالأساس بموسم الصيف، موضحا أن الإقبال تزايد في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية وبورسعيد وبلطيم، وأدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

وشدد أن عملية تحديد الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن "التجار يرفعون الأسعار على الناس عندما يلاحظون الإقبال الشديد".

وأوضح أن المواطن المصري يستهلك 21 كيلو من الأسماك سنويا، بينما المتوسط الطبيعي للاستهلاك 25 كيلو، لافتا إلى أن هناك وفرة الأسماك، فضلا عن ذلك، ستتضاعف الكميات خلال العام المقبل بفضل إنشاء المزارع السمكية لتغطية الاحتياجات المستقبلية.

ولفت إلى أن تباين وارتفاع أسعار بدائل الأسماك كالدواجن واللحوم يجعل من الأسماك الخيار الأمثل والأنسب لسد الفجوة البروتينية، موضحا أن حجم الإنتاج الحالي لمصر يبلغ 2 مليون و400 ألف طن سنويا.

ونوه أن العمل يجري حاليا على إنشاء مزارع سمكية مكثفة لزيادة الإنتاج وتوفير كميات إضافية، لافتا إلى أن أفضل أنواع الأسماك التي يمكن الحصول عليها أسماك البحر الأبيض المتوسط.

ولفت إلى أن أسماك البحر الأحمر تتميز بلحم صلب نسبيا؛ نتيجة لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في مياه البحر الأحمر.