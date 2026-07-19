السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم كشري في القطامية

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بمطعم كشري في القطامية، وانتقلت سيارتين حماية مدينة لإخماد الحريق، وتم تبريده دون إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل مطعم كشري في القطامية، وكلف اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء وائل صبيح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسرعة الانتقال، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق داخل مطعم بالطابق الأرضي على مساحة 10 أمتار في عقار مكون من 5 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة، وأسباب الاشتعال، ورجحت حدوث ماس كهربائي.