نائب رئيس قطاع مياه النيل بالري: السد الإثيوبي يعمل بنصف قدرته القصوى لتوليد الكهرباء

قال المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إن الدولة ترصد وتتابع كل التطورات، بما في ذلك كميات المياه المتدفقة من السد الإثيوبي وحركة تشغيل التوربينات من خلال صور الأقمار الصناعية والوسائل الأخرى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن السد الإثيوبي يعمل بـ 50% فقط من قدرته القصوى لتوليد الكهرباء على أقصى تقدير، لافتا إلى تشغيل ستة توربينات فقط من إجمالي 13 توربينة.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي يواجه "سوء إدارة" في تشغيل السد ولا يعرف كيفية تشغيله، مشددا أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة سوى بالوصول إلى "اتفاق قانوني ملزم".

وأكد أن السد العالي يفي بالاحتياجات المائية لمصر بالكامل، لافتا إلى أن السد العالي يؤمن الاحتياجات لفترات طويلة للغاية وتحت أسوأ الظروف المائية المحتملة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مشروعا يعمل حاليا في منطقة توشكى لزيادة سعة المنخفضات، في حال ورود أي كميات مياه زائدة تفوق السعة الاستيعابية لبحيرة السد العالي.

وشدد أن الدولة تفكر دائما بشكل استباقي وتستبق الزمن لرصد أي سيناريوهات إيجابية أو سلبية والاستعداد لها، مؤكدا أن هذه الاستعدادات تمثل خطة استباقية للتعامل مع أسوأ السيناريوهات الممكنة سواء كانت جفافا أو فيضانا صناعيا كالذي واجهته العام الماضي.

وأوضح أن الأعمال تضمنت إجراء توسعة لمفيض توشكى لاستيعاب كميات أكبر من المياه وزيادة معدل التصرف اليومي المنطلق نحو المنخفضات.