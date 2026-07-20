التعليم العالي: ضبطنا أكثر من 400 كيان وهمي ويستحيل معادلة شهاداتها للطلاب

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة الوزارة بنشر قوائم المؤسسات المعتمدة، تأتي في هذا التوقيت تزامنا مع نشاط تلك الكيانات الوهمية بعد انتهاء امتحانات الثانية العامة، مستغلة إعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تمكنت من ضبط أكثر من 400 كيان تعليمي وهمي حتى الآن وإدراجها ضمن "قائمة" نُشرت على نطاق واسع.

ولفت إلى أن هذه الكيانات تلجأ أحيانا لتغيير أسمائها ومقراتها في هذا التوقيت الذي يمثل موسم رواجها السنوي، مؤكدا أن الاطلاع على القائمة الرسمية المعتمدة على موقع الوزارة لا يتطلب سوى خمس دقائق

وأشار إلى أن أي كيان غير مدرج بهذه القائمة هو كيان وهمي يجب تجنب المجازفة بالالتحاق به، مضيفا أن الحملات الإعلانية والتوعية المستمرة ونشر القوائم المعتمدة بالتنسيق مع وسائل الإعلام ساهمت في حماية الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد على استحالة معادلة الشهادات الصادرة عن هذه الكيانات الوهمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن هذا الأمر يعرض الطلاب الذين يقعون فريسة لها لضياع سنوات دراستهم.

وأوضح أن القائمة المنشورة تضم كل المسارات المعتمدة للتعليم العالي بمصر كالحكومي، والأهلي والخاص والدولي، والمعاهد العليا، وأفرع الجامعات الدولية.

ولفت إلى أن وزير التعليم العالي يخاطب المحافظ المختص جغرافيا لإصدار قرار إغلاق إداري فوري لهذه المقرات، مضيفا أن الوزير يحيل محضر الضبطية القضائية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القائمين عليه.