ضبط السائق المتسبب في انقلاب مقطورة نقل على سيارتين ملاكى بالفيوم

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أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ألقت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادثة انقلاب مقطورة نقل على سيارتين ملاكى بالفيوم.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حادثة انقلاب مقطورة إحدى سيارات النقل على سيارتين ملاكى بالفيوم.

بفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجارى تلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغا بانقلاب مقطورة سيارة نقل على سيارتين ملاكى بشارع جانبى بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من مواد البناء، قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انحرفت عن مسارها أثناء الدوران مما أدى إلى انقلاب المقطورة على جانبها نتيجة ثقل حمولتها على سيارتين ملاكى متوقفتان على جانب الطريق، ونتج عن ذلك تهشم السيارتان بالكامل ووفاة قائد إحداهما.

وبمواجهة قائد السيارة النقل أيد ما سبق، وتم إزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية.