جنح شبرا الخيمة: حبس 6 متهمين وبراءة مالكة المدرسة ومعلمة في قضية وفاة الطفلة تيا

قررت محكمة جنح شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار عامر عبد الله، براءة مالكة المدرسة وإحدى المدرسات، وحبس 6 متهمين من ستة أشهر إلى سنتين في قضية وفاة الطفلة "تيا" بسقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة، والتي لقيت مصرعها في الحال، إثر حادث مأساوي أثار حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة القليوبية.

وجاء في الحكم، السجن لمدة سنتين للمتهمات الخامسة والسادسة والسابعة مع كفالة 20 ألف جنيه، وللمتهمة الثانية لمدة سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وللثالثة والرابعة لمدة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قضت ببراءة المتهمتين: الأولى والثامنة، في واقعة سقوط الصغيرة "تيا" من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والتي لقيت مصرعها في الحال.

وشهدت المحكمة، حضور المتهمات وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواصل هيئة الدفاع عن المتهمات وأسرة المجني عليها استعدادها لتقديم المرافعات والدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة، بعد قرار التأجيل في الجلسة السابقة لاستكمال الاستعدادات وسماع المرافعات.

وكانت المحكمة، قد قررت خلال أولى جلسات نظر القضية تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمات لحين الفصل في القضية.

وتضمن قرار الإحالة الصادر من المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، توجيه اتهامات لمسئولة المدرسة ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، بتعريض حياة الأطفال للخطر؛ بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 في يوم غير مقرر لتواجدهم.