لقيت سيدة مصرعها؛ إثر تعرضها للذبح على يد زوجها، قبل أن يفر هاربا مصطحبا أطفاله تاركا وراءه صدمة وحزنا بين الجيران، بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة في القليوبية، وفقا لتحريات الأولية.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بإقدام شخص على قتل زوجته ذبحاً داخل منزل الأسرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة العثورَ على جثة ربة منزل مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة معاوني رئيس المباحث، من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقررت النيابة، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.