غرق عبارة على متنها 133 شخصا قبالة سواحل جويانا وفقدان العشرات

قالت السلطات في جوايانا، اليوم الأحد إن عبارة حكومية كانت تحمل على متنها 133 راكبا وأفراد الطاقم في انقلبت، مشيرة إلى إنقاذ 67 شخصا حتى الآن، في وقت تتواصل فيه عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للعثور على عشرات المفقودين.

وقال رئيس وزراء جويانا مارك فيليبس، إن القارب "ام في باريما" كان يبحر من العاصمة جورج تاون على طول ساحل المحيط الأطلسي في طريقه إلى بورت كايتوما.

وذكر فيليبس أن مجموعة الناجين التي تم إنقاذها تضم 41 رجلا، و11 امرأة، و15 طفلا. ولم يفصح عما إذا كانت السلطات تخشى وفاة الركاب المفقودين أم لا.

وتشارك مروحيات وطائرات وسفن صيد في مسح منطقة تبلغ مساحتها ألف ميل مربع ضمن جهود البحث.

وقال وزير الأشغال العامة خوان أدجيل عبر تطبيق فيسبوك، إنه تم إرسال نداء استغاثة الساعة الحادية عشر ودقيقة مساء بالتوقيت المحلي (3:01 بتوقيت جرينتش)، ما أدى لتدشين عملية بحث وإنقاذ تتضمن قوارب حكومية وخاصة.

وقالت السلطات إن القارب انقلب بالقرب من نهر بوميرون.

ولم تتضح تفاصيل عملية البحث والانقاذ أو ما إذا كان هناك ضحايا، ولكن مسؤولي جويانا قالوا إنهم يتوقعون إنقاذ المزيد من الركاب.