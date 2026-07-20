إصابات جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بسقوط عدد من الإصابات جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة، قرب مفترق الغفري، وسط مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية، قرب مفترق الغفري وسط مدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت 7 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، بينها 3 إصابات وصفت بالخطيرة، جراء الغارة الإسرائيلية، قبل أن يعلن عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 14 منهم أطفال.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خانيونس، وسط قصف مدفعي مستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.