الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة

قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته نفذت «هجمات قاسية ومتزامنة»، على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، وذلك ضمن الموجة 23 من عملية «نصر 2».

وأوضح في بيان، نقلته وكالة «مهر»، مساء الاثنين، أن المرحلة الأولى تضمنت الهجوم على ورش صيانة وإصلاح الطائرات المسيرة التابعة للوحدات الأمريكية المتمركزة في مطار الصخير في البحرين، مما أدى إلى تدميرها.

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية شملت الهجوم على مناطق تجهيز سفن فرقة العمل 59 في ميناء سلمان بالبحرين، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن».

ولفت إلى أن «الثالثة تضمنت إضرام النار في مناطق تمركز القوات البحرية الخاصة، والتي يتم دعمها وتجهيزها في قاعدة عريفجان في الكويت»، زاعمًا تدميرها بالكامل.

وأكد استمرار الهجمات باستخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، ردًا على ما وصفه بـ«عدوان الجيش الأمريكي».

وتطرق البيان، إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران لم يتبق لديها سوى عدد قليل من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها على وشك النفاد.

وأضاف: «ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يعلم أنه إذا استمرت هذه الحرب لعدة سنوات، فإن صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستنهال على الأمريكيين حتى اليوم الأخير».