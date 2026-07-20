مسئول إيراني: طهران تستعيد 100 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز خلال شهور

قالت وكالة «شانا» للأنباء، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، نقلا عن مسئول كبير إن طهران تتوقع استعادة حوالي 100 مليون متر ‌مكعب يوميًا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي، خلال الشهور المقبلة.

وأدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران إلى انخفاض الإنتاج بنحو 230 مليون متر مكعب منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في ⁠28 فبراير، لكن الضربات الأمريكية الأحدث على جنوب إيران لم تستهدف مواقع الطاقة الرئيسية.

وقال محمد جعفر قائم بناه، المعاون التنفيذي لرئيس الجمهورية، إن الطاقة الإنتاجية المفقودة زادت من اختلال التوازن الحالي في إمدادات الغاز الإيرانية، بعد أن كان الإنتاج الوطني يبلغ حوالي 650 مليون متر مكعب يوميا في السابق. وأضاف أن استعادة الطاقة ‌الإنتاجية ⁠المفقودة ستساعد في تحسين استقرار إمدادات الطاقة.

ويتعرض نظام الطاقة في إيران لضغوط إضافية خلال أشهر الصيف الحارة، وساهم ارتفاع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد في تفاقم نقص الكهرباء وتكرار ⁠انقطاعات التيار مما أثر سلبا على المنازل والشركات.

وقالت الحكومة إنها تسعى إلى إدارة الاستهلاك وزيادة طاقة توليد الكهرباء، خاصة عن طريق ⁠تركيب ألواح طاقة شمسية، لتخفيف الضغط على الشبكة.

وأضاف قائم بناه، أن العاملين في قطاعي النفط والغاز منعوا ⁠إغلاق منشآت طاقة رغم الهجمات، وأن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز والكهرباء، وخاصة للإنتاج الصناعي والبتروكيماوي.