مدير وكالة الطاقة الذرية يدعو لضبط النفس بعد استهداف محطة نووية إيرانية

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأحد، إلى ضبط النفس العسكري بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران.

وقصفت واشنطن إيران مجددا الأحد ردا على مقتل اثنين من عسكرييها في ضربات طالت الأردن. وردت إيران بقصف أهداف في دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة، معلنة أيضا اعتراض سفن حاولت عبور مضيق هرمز.

وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي إنه "في عمل عدواني ووحشي يتنافى والقانون الدولي، هاجمت القوات الأمريكية محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء بعدد من المقذوفات الأحد".

وأوردت الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا عبر منصة اكس أن محطة دارخوين بدأ تشييدها العام 2022 في جنوب غرب إيران، "وهي في المراحل الأولى من إنشائها، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية خلال الزيارة الأخيرة للوكالة".

وأضافت أن الهجوم في ضوء ذلك لا يمثل "خطرا إشعاعيا"، لكن المدير العام للوكالة رافايل جروسي كرر دعوته إلى ضبط النفس العسكري قرب جميع المواقع ذات الصلة بالبرنامج النووي.

كذلك، أشارت الوكالة الدولية إلى أنها تواصلت مع إيران بشأن الهجوم.

والبرنامج النووي الإيراني هو بند خلافي رئيسي مع الولايات المتحدة.

وتواظب إيران على نفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، مع تمسكها بحقها في تطوير برنامج نووي مدني متكامل.